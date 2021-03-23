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Спортивные пары узнали стартовые номера в короткой программе на ЧМ-2021

16:42

Стали известны стартовые номера спортивных пар в короткой программе на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Программу дуэты покажут 24 марта.

Пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выступят в пятой разминке под 17-м номером. Их выступление запланировано на 23.17 по московскому времени.

Екатерина Тарасова и Владимир Морозов выйдут на лед 21-ми, а чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский — 22-ми. Обе пары выступят в шестой разминке, начало их выступлений — 23.50 и 23.56.

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