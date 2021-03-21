Слуцкая считает, что за первое место на чемпионате мира будут бороться только россиянки

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» ожиданиями от выступления сборной России на предстоящем чемпионате мира-2021 в Швеции.

«Основная борьба за первую ступень пьедестала будет разыгрываться, конечно, между нашими девочками. Но за призы Кихира тоже может побороться, за первое место вряд ли. Лизе хочу пожелать прекрасного проката, получить огромное удовольствие и сделать все, что она умеет, на максимуме, а она владеет и прыжком и в 3,5, и в 4 оборота», — сказала Слуцкая «СЭ».

Ирина Слуцкая считает, что ситуация на сегодняшний день складывается больше в сторону сборной России, поэтому и победы будут за нами.

«Многие страны до сих пор находятся в локдауне, у многих не было столько возможностей тренироваться, поэтому, мне кажется, что силы вообще сейчас неравные, а мы находимся в очень выигрышной ситуации, чтобы пьедестал никому не отдавать. Михаил Коляда сейчас в прекрасной форме. Он очень прибавил с прошлого сезона, для него не совсем удачного. У него очень много шансов бороться на равных с действующими лидерами и, думаю, он будет это делать до последнего, главное, чтобы не дрогнул», — добавила Слуцкая.

Мировое первенство пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.

(Екатерина Звенигородская)