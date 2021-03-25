Семененко без грубых ошибок исполнил короткую программу на чемпионате мира
15:38
Победитель финала Кубка России Евгений Семененко исполнил короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме.
Фигурист сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель. Вращения и дорожки шагов спортсмен исполнил на четвертые уровни.
Семененко набрал 86,86 за свой прокат и занимает промежуточное первое место.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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