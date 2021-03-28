Щербакова примет участие в командном чемпионате мира
15:01
Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова в беседе с журналистами по окончании чемпионата мира в Стокгольме рассказала о планах на будущее.
— Какие ближайшие планы, собираетесь ли принять участие в командном чемпионате мира?
— Да, я приму в нем участие. Это очень радостно для меня. Такой тяжелый эмоциональный сезон был. Хочется, наверное, отпустить это всё и с удовольствием туда съездить и выступить спокойнее.
Но это никак не отменяет того, что я все равно буду там выкладываться на максимум и постараюсь показать все, на что способна.
(Дмитрий Кузнецов)
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