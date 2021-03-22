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Щербакова планирует исполнить один четверной прыжок на чемпионате мира в Стокгольме

10:17
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стало известно, что российские фигуристки подготовили на чемпионат мира в Стокгольме.

От России выступят Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева.

16-летняя Щербакова заявила сольный четверной флип в произвольную программу. В короткой программе фигуристка планирует исполнить двойной аксель, тройной флип и каскад из тройных лутца и риттбергера.

Чемпионат мира состоится в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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