Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась эмоциями от победы на чемпионате мира в Стокгольме.

«Вообще не осознала, что стала чемпионкой мира, и ловлю себя на мысли, что еще не верю, что соревнования закончились. Пока ничего еще не поняла.

До короткой программы не строила никаких надежд, думала о том, что в каждом прокате постараюсь выложиться по максимуму и ни о чем не жалеть. После короткой программы был день перерыва, и он был очень нервный: как бы я ни хотела отгородиться от всех мыслей, но сама на себя давила, думала, что это мой шанс. Все эти мысли, что нельзя упустить возможность, придавали нервозности. К произвольной программе в целом подошла с правильным настроем.

Как бы банально это ни звучало, но я снова сделала вывод, что надо идти до конца и не опускать руки. На пути к этому чемпионату у меня было периодически желание все бросить. В Москве было много неудачных тренировок. Старалась не показывать, но очень от этого расстраивалась.

Я так долго ждала этого старта и хотела быть на нем в звенящей форме. Но не всегда все бывает гладко. И проходя через трудности, я не понимала, почему все это накопилось накануне самого важного старта. Поэтому наверно очень ценно, что ни на каком из моментов подготовки я не остановилась, дошла до самого конца. Никто не знал, как все сложится. И этот чемпионат доказал, что все люди — не роботы, все ошибаются. Это нормально. Как говорится, лед — скользкий. То, что я боролось до конца, помогло мне достичь в итоге такого результата», — цитирует Щербакову Olympic Channel.

Щербакова выиграла мировое первенство в Стокгольме, дебютировав на турнире.

17-летняя фигуристка также является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019), трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).