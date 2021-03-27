Российский триумф в женском катании — обсуждаем в прямом эфире. Live о Щербаковой, Туктамышевой и Трусовой — в 12.00
В субботу, 26 марта, в редакции «СЭ» мы проведем победный праздничный лайв, посвященный итогам чемпионата мира по фигурному катанию у женщин. Начало — в 12:00 по московскому времени.
Гости в студии — фигурист сборной России на ЧМ-2021 Денис Ходыкин и российская танцорша, чемпионка Универсиады Бетина Попова. В эфире мы будем звонить экспертам в Стокгольме и Москве.
Главные темы обсуждения:
?— Невероятный русский подиум: как это стало возможно?
— Женскую одиночку можно закрывать и менять чемпионат мира на чемпионат России?
— Очередной провал Японии?
— Судейство без препятствий для наших — тенденция или в Пекине будет по-другому?
Ждем ваших вопросов в чате эфира и комментариях! И всех еще раз с русским подиумом!
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