В субботу, 26 марта, в редакции «СЭ» мы проведем победный праздничный лайв, посвященный итогам чемпионата мира по фигурному катанию у женщин. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Гости в студии — фигурист сборной России на ЧМ-2021 Денис Ходыкин и российская танцорша, чемпионка Универсиады Бетина Попова. В эфире мы будем звонить экспертам в Стокгольме и Москве.

Главные темы обсуждения:

?— Невероятный русский подиум: как это стало возможно?

— Женскую одиночку можно закрывать и менять чемпионат мира на чемпионат России?

— Очередной провал Японии?

— Судейство без препятствий для наших — тенденция или в Пекине будет по-другому?

Ждем ваших вопросов в чате эфира и комментариях! И всех еще раз с русским подиумом!