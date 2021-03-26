Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / результаты Фото Медальный зачет
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Российский фигурист Гурейро рассказал, что самое сложное на чемпионате мира

17:22
Теги:

Российский фигурист Джонатан Гурейро после ритм-танца с Тиффани Загорски на чемпионате мира 26 марта в интервью ТАСС рассказал о сложностях на турнире.

«Самое сложное на чемпионате мира? Сидеть в масках сразу после выступления. Но в целом мы довольны, хотя стартовый номер мог быть поудачнее, могли попасть чуть ли не пятую или шестую разминку, но жребий выкинул нас в четвертую. Ничего страшного, откатались достойно для себя, хотя могли и чуть чище», — сказал Гурейро.

Загорски и Гурейро за ритм-танец получили 75,58 балла, что является их личным рекордом.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11005981

Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...