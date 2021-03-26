Российский фигурист Гурейро рассказал, что самое сложное на чемпионате мира

Российский фигурист Джонатан Гурейро после ритм-танца с Тиффани Загорски на чемпионате мира 26 марта в интервью ТАСС рассказал о сложностях на турнире.

«Самое сложное на чемпионате мира? Сидеть в масках сразу после выступления. Но в целом мы довольны, хотя стартовый номер мог быть поудачнее, могли попасть чуть ли не пятую или шестую разминку, но жребий выкинул нас в четвертую. Ничего страшного, откатались достойно для себя, хотя могли и чуть чище», — сказал Гурейро.

Загорски и Гурейро за ритм-танец получили 75,58 балла, что является их личным рекордом.