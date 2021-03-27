Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировал «СЭ» результаты произвольной программы женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Это историческое событие. Никогда у нас такого не было. Были первые победы, связанные с Машей Бутырской, Леной Водорезовой, Кирой Иванвоой. Дальше пошли уже целые плеяды, но так, чтобы занять весь пьедестал почета — это действительно впервые, учитывая, что все наши девушки очень разные. Что Аня Щербакова, которая весь сезон очень мужественна и стабильно, мы видели она и после болезни выступала. Лиза, которая своей преданностью и любовью к фигурному катанию всех подкупает, и, не стесняясь, она идет на такие сложные эксперименты. И, конечно, этот рывок Саши», — сказала Роднина «СЭ».

Ирина Роднина считает, что рывок из глубины на пьедестал — это очень смелый и рисковый поступок. Пять четверных прыжков в женском фигурном катании — такого никогда не было, и не каждый мужчина это может сделать.

«Несмотря на то, что прямо во время программы было неудачное исполнение, Трусова все равно не отказалась от своего плана. Считаю, что на пять четверных, на такой риск абсолютно стоило идти. Там можно обсуждать программу, ее манеру катания, ошибки, поступки, но она просто еще раз продемонстрировала, что является очень мощой личностью. Александра не боится трудностей, не пасует перед ними и очень по-взрослому борется с такими ситуациями», — добавила Роднина.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Екатерина Звенигородская)