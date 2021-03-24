Радионова считает, что не стоит сбрасывать Трусову со счетов

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Елена Радионова прокомментировала «СЭ» результаты короткой программы на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция). Первое место заняла Анна Щербакова, второе — японка Рика Кихира, третье — Елизавета Туктамышева. Александра Трусова стала лишь 12-й.

«Чемпионат мира — очень непредсказуемый старт. Большую роль играет психология. Что не получилось у Трусовой? Лучше спросить у нее. Я думаю, что она перенервничала. Саша хорошо каталась на тренировках, делала четверные, все было хорошо. Она в хорошей форме. Когда такие прокаты, то вопрос больше в психологии. У Жени огромный опыт, ему точно есть, чем поделиться со спортсменами. Саша не раз доказывала, что она боец, такое бывает со всеми. Я бы не сбрасывала ее со счетов», — сказала Радионова «СЭ».

Также Радионова поделилась ожиданиями от противостояния Щербаковой и японской фигуристки Рики Кихиры.

«У них очень маленький отрыв. Два балла — не так много. Все будет зависеть от того, сколько четверных поставят фигуристки. Тут надо считать математически. Конечно у того, кто лучше справится со своими нервами, шансов больше. Все девочки готовы хорошо, но тут нужно иметь стальные нервы», — добавила Радионова.

Произвольные программы женщины представят в пятницу, 26 марта.

(Владимир Пушкарев)