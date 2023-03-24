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Сегодня, 16:14

Радионова — о победе Сакамото на ЧМ: «Если бы были наши девочки, точно отхватили бы пару медалей»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Елена Радионова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Призер чемпионата мира и двукратный призер чемпионата Европы Елена Радионова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала победу японки Каори Сакамото на чемпионате мира-2023.?

Каори Сакамото. Каори Сакамото завоевала золото на ЧМ-2023

«Понятно, если бы наши девочки были там, мы бы точно отхватили пару медалей. Но в Японии всегда были сильные одиночницы, и Япония еще раз подтвердила свой уровень: у них и пара выиграла сейчас чемпионат мира, это вообще сенсация. Но, конечно, мы все ждем, когда мы тоже будем конкурировать на международной арене и сможем навязывать действительно серьезную борьбу», — сказала Радионова «СЭ».

Радионова также рассказала, смотрит ли она ЧМ в условиях отсутствия наших спортсменов на нем.

«Пристально не следила за чемпионатом, но некоторые прокаты смотрела. Мне даже интересней сейчас смотреть парней, чем девушек. Там много хороших фигуристов. Будет интересно смотреть за развязкой одиночников», — добавила Радионова.

Фигурное катание
Елена Радионова
Каори Сакамото
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