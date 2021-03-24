Провальный прокат Трусовой на ЧМ в Стокгольме. Видео

Российская фигуристка Александра Трусова неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка допустила ошибку в каскаде и прыгнула двойной аксель вместо тройного. После своего выступления она занимала лишь восьмое место.