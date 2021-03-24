Провальный прокат Трусовой на ЧМ в Стокгольме. Видео
17:47
Российская фигуристка Александра Трусова неудачно выступила в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме. Спортсменка допустила ошибку в каскаде и прыгнула двойной аксель вместо тройного. После своего выступления она занимала лишь восьмое место.
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