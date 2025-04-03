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3 апреля, 17:21

Призер чемпионата Европы Квителашвили возобновит карьеру

Руслан Минаев
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Грузинский фигурист Морис Квителашвили возобновит карьеру ради выступления на командном чемпионате мира в Японии, сообщает РИА Новости Спорт.

Командный чемпионат мира пройдет 17-20 апреля в Токио. По данным источника, за грузинскую команду также выступит ранее завершившая карьеру Алина Урушадзе.

30-летний Квителашвили является бронзовым призером чемпионата Европы-2019 в одиночном разряде, а также бронзовым призером Универсиады-2019.

Источник: РИА
Морис Квителашвили
Фигурное катание
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