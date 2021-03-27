Попова заявила, что россиянки на чемпионате мира выступали из последних сил

Чемпионка Универсиады 2019 Бетина Попова в прямом эфире «СЭ» прокомментировала итоги женского одиночного катания на чемпионате мира 2021 в шведском Стокгольме.

«Для меня Лиза всегда наработала на «золото», — сказала Бетина, которая находится в дружеских отношениях с Елизаветой Туктамышевой. — Но вчера не было ни у кого чистых прокатов, кроме разве что Луны Хендрикс, которая стала бы чемпионкой мира лет пять назад. Все прокаты были не очень, где-то дело было в ошибках в короткой, та же Лиза как отпрыгала первые прыжки, дальше уже тяжело боролась, у Ани и Саши тоже были проблемы. В принципе все три девочки достойны первого места, но катались из последних сил».

«Я вчера рыдала. Лизу награждают — я рыдаю, Аню награждают — рыдаю, Сашу награждают — рыдаю. Точнее они сами себя награждали, конечно. И только упавший флаг сбавил уровень пафоса момента», — добавила Попова.

Напомним, что первое место заняла Анна Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Александра Трусова.

(Рустам Имамов)