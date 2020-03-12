Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отметил, что чемпионат мира закреплен за канадским Монреалем. Ранее стало известно, что турнир отменен из-за угрозы распространения коронавируса.

— Провести чемпионат мира позднее, в том числе осенью, будет, на мой взгляд, очень сложно, — цитируют «РИА «Новости» Лакерника. — Но чемпионат закреплен за Монреалем и Канадой, и пока никаких других вариантов мест проведения турнира нет. Это связано еще и с тем, что мы не знаем, как будет обстоять ситуация с коронавирусом в дальнейшем.

Чемпионат мира должен был пройти с 18 по 22 марта. ISU также сообщил, что сроки турнира могут перенести, но он в любом случае состоится не раньше октября 2020 года.