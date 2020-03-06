Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает пресс-служба канала. Большинство прокатов будут показаны в прямом эфире по телевидению, официальный сайт Первого канала в прямом эфире покажет все выступления.

Из-за разницы во времени с Монреалем будут организованы также повторы самых ярких моментов турнира.

ЧМ-2020 пройдет с 18 по 22 марта.

Эфирные трансляции:

18 марта в 1.15

Пары. Короткая программа

Женщины. Короткая программа

Повтор — 19 марта в 9.25

19 марта в 1.00

Мужчины. Короткая программа

Пары. Произвольная программа

Повтор — 20 марта в 9.25

20 марта в 1.30

Танцы. Ритм-танец

Женщины. Произвольная программа

Повтор — 21 марта в 10.15

21 марта в 0.30

Танцы. Произвольная программа

Мужчины. Произвольная программа

Повтор — 22 марта в 10.15

22 марта в 23.40

Показательные выступления