Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию
Первый канал покажет чемпионат мира по фигурному катанию в Монреале, сообщает пресс-служба канала. Большинство прокатов будут показаны в прямом эфире по телевидению, официальный сайт Первого канала в прямом эфире покажет все выступления.
Из-за разницы во времени с Монреалем будут организованы также повторы самых ярких моментов турнира.
ЧМ-2020 пройдет с 18 по 22 марта.
Эфирные трансляции:
18 марта в 1.15
Пары. Короткая программа
Женщины. Короткая программа
Повтор — 19 марта в 9.25
19 марта в 1.00
Мужчины. Короткая программа
Пары. Произвольная программа
Повтор — 20 марта в 9.25
20 марта в 1.30
Танцы. Ритм-танец
Женщины. Произвольная программа
Повтор — 21 марта в 10.15
21 марта в 0.30
Танцы. Произвольная программа
Мужчины. Произвольная программа
Повтор — 22 марта в 10.15
22 марта в 23.40
Показательные выступления