Объявлен состав сборной России на ЧМ. Призеры чемпионата Европы едут в полном составе

Федерация фигурного катания России объявила состав сборной на чемпионат мира-2020. Состав сформирован по спортивному принципу по итогам чемпионата Европы. Женщины, пары и танцоры получили по три путевки, мужчины/две.

Таким образом, список, который должен будет утвердить исполком, выглядит следующим образом:

Мужчины — Дмитрий Алиев, Артур Даниелян. Запасные — Александр Самарин, Макар Игнатов.

Женщины — Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова. Запасные — Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.

Пары — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин. Запасные — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков.

Танцы — Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро. Запасные — Аннабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин.

ЧМ-2020 пройдет в Монреале с 16 по 22 марта.