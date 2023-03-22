Миура и Кихара лидируют после короткой программы на чемпионате мира-2023

Японцы Рику Миура и Рюити Кихара выиграли короткую программу в парном катании на чемпионате мира-2023 в Сайтаме.

Они получили за свой прокат 80,72 балла. Второе место занимают американцы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер (74,64). На третьей позиции представители Италии Сара Конти и Никколо Макии (73,24).

23 марта пары представят произвольные программы.

Чемпионат мира по фигурному катанию

Сайтама, Япония

Пары

Короткая программа

1. Рику Миура — Рюичи Кихара (Япония) — 80,72

2. Алекса Книрим — Брендон Фрэйзер (США) — 74,64

3. Сара Конти — Никколо Макии (Италия) — 73,24

4. Деанна Стеллато-Дудек — Максим Дешам (Канада) — 72,81

5. Эмили Чан — Спенсер Акира Хоу (США) — 70,23

6. Лиа Перейра — Трент Мишо (Канада) — 65,31

7. Алиса Ефимова — Рубен Бломмарт (Германия) — 65,23

8. Мария Павлова — Алексей Святченко (Венгрия) — 64,43

9. Элли Кам — Дэнни О'Ши (США) — 63,40

10. Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 63,33

11. Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос-Мур (Австралия) — 61,95

12. Дарья Данилова — Мишель Циба (Нидерланды) — 61,24

13. Камилла Ковалев — Павел Ковалев (Франция) — 61,07

14. Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 60,98

15. Анника Хокке — Роберт Кункель (Германия) — 60,89

16. Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 58,12

17. Анастасия Вайпан-Ло — Люк Дигби (Великобритания) — 55,42

18. Ника Осипова — Дмитрий Эпштейн (Нидерланды) — 54,93

19. Изабелла Гамес — Александр Коровин (Филиппины) — 53,29

20. Чжан Сыян — Ян Юнчао (Китай) — 50,32

21. Федерика Симиоли — Алессандро Зарбо (Чехия) — 49,59

22. Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 44,74

23. Лидия Смарт — Гарри Маттик (Великобритания) — 43,82