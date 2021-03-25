Мишина и Галлямов прокомментировали прокат своей короткой программы на ЧМ в Стокгольме

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали прокат своей короткой программы на ЧМ-2021 в Стокгольме (Швеция).

«Очень обидно за параллельное вращение, это тот элемент, который нужно делать, он дорого стоит. Эта ошибка нам стоила балла или даже двух. Немножко расстроились из-за этого. А в целом довольны», — сказала Мишина в эфире Первого канала.

«Каждые соревнования имеют свою ценность. Но ты уже начинаешь привыкать к тому, как себя настраивать, как нужно действовать во время соревнований. Для нас чего-то нового в плане соревнований, конечно не было», — добавил Галлямов.

Фигуристы стали третьими в короткой программе на чемпионате мира. Они набрали 75,79 балла.

Короткая программа Мишиной и Галлямова на ЧМ. Видео