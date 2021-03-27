Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал результаты произвольной программы женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция).

По результатам выступлений весь пьедестал заняли спортсменки из России: первое место — Анна Щербакова, вторая — Елизавета Туктамышева, замыкает тройку — Александра Трусова.

«Фигурное катание сохранило в себе помимо спорта безусловную женственность, — сказал Милонов «СЭ». — Конечно, новая этика, которая марширует и убивает Европу и США, она убивает и женственность в спорте. Все эти бодипозитивные феминистки не могут быть прекрасными фигуристками, как русские девушки. Я боюсь, что скоро западные спортсменки будут вынуждены перейти в какой-то особый вид спорта, ибо фигурное катание для них станет неприемлемым».

Милонов также считает, что фигурное катание — это спорт, красота и искусство, чего нет у спортсменок Европы и США.

Фигурное катание — это про спорт и красоту. Спорт еще как-то с современными технологиями они могут поставить. А красоту они просто не в состоянии осознать. Фигурное катание — это про искусство. Искусство — это отражение прекрасного в человеке. Наши девочки красивые, они разделяют традиционные ценности, которые помогают им делиться прекрасным с окружающими. Если вы возьмете любую BLM трансгендер феминистку — чем она может поделиться? Жиром, заплывшим только? Или губами черного цвета? У нас все хорошо, пока жива наша российская идентичность.

Милонов также сказал о преемственности спортивной школы фигурного катания СССР.

«Советского союза нет уже 30 лет. Советские фигуристки для девочек, которые сейчас катаются, годятся в бабушки. Говорить о преемственности можно и нужно, но не будем забывать о развитии фигурного катания. У нас есть прекрасные наши тренеры, которые вышли из советских времен еще. Фигурное катание не стоит на месте, — добавил Милонов.

Для Анны Щербаковой и Александры Трусовой это дебютный чемпионат мира. Елизавета Туктамышева становилась чемпионкой мира в 2015 году.

(Артем Бухаев)