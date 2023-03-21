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Сегодня, 16:43

Медведева прокомментирует чемпионат мира по фигурному катанию-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева прокомментирует чемпионат мира по фигурному катанию-2023 в японском Сайтаме в онлайн-кинотеатре Okko.

«Новость! Я прокомментирую Чемпионат мира по фигурному катанию в Okko! К сожалению, наших ребят там не будет, но надеюсь, что это последний турнир без россиян. Первый эфир уже 22 марта», — написала Медведева в своем Telegram-канале.

Онлайн-кинотеатр сообщил, что Медведева будет работать на коротких программах у мужчин и женщин, а Александра Трусова станет гостем студии. Александр Энберт и Алексей Тихонов будут комментировать парное катание.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 22 по 26 марта.

Фигурное катание
Александра Трусова
Евгения Медведева
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