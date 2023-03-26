Латвийская фигуристка выступила на ЧМ с травмой: «За неделю до старта повредила связки. Не выходила на лед до короткой программы»

Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» рассказала о том, что ее выступлению на ЧМ могла помешать травма ноги.

«Спасибо врачам, без их чудес я вообще не смогла бы приехать на этот турнир. За неделю до чемпионата мира я неудачно приземлила прыжок и подвернула ногу. Восстановиться получилось максимально быстро и выступить с учетом обстоятельств вполне достойно. Я показала лучший результат сезона, сделала новый для себя каскад. Так что турнир был скорее удачный, чем нет.

Подвернула ногу, повредились связки... Разминалась перед соревнованиями в сухом зале, делала двойной аксель и упала. Оказалось, что под ковриком была дырка и нога на выезде неудачно попала в эту ямку. Травма максимально обидная и все это непосредственно перед ЧМ. Трудно было тренироваться, до конца восстановиться полностью, разумеется, не успела. Но в моем случае успехом был сам факт того, что я попала на ЧМ и достойно откатала две программы", — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) Софья заняла 23-е место.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.