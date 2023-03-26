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Сегодня, 15:15

Латвийская фигуристка оценила ЧМ без участия России: «Главное отличие взрослого спорта от юниорского — в мастерстве конька»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Латвийская фигуристка Софья Степченко в интервью «СЭ» оценила уровень конкуренции на чемпионате мира-2023 в японской Сайтаме.

Соревнования проходят без участия спортсменов из России и Белоруссии из-за отстранения ISU.

«Психологически было сложно выступать на таком уровне. Немного растерялась. К тому же из-за травмы действительно не успела нужным образом подготовиться. Не хватило тренировок, наката программы. Я не каталась все же почти неделю. В первый раз вышла на лед в пятницу и сразу на соревнованиях...

Уровень на ЧМ высокий. Заметно выше, чем на чемпионате Европы. Но я в первую очередь ехала показать свои прокаты и ориентироваться на себя, а не смотреть на других девочек. Конечно, соперницы сильные, глупо это отрицать. Интересно было посмотреть на их произвольные, на уровень их катания. Главные отличия взрослого спорта от юниорского — именно в мастерстве конька. Поэтому смотреть на осознанное взрослое катание всегда интересно", — сказала Степченко.

На чемпионате мира в Сайтаме Софья заняла 23-е место.

Полностью интервью с Софьей Степченко читайте здесь.

Фигурное катание
Софья Степченко
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