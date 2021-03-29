«Ланочка за меня болела». Трусова по возвращении в Россию встретилась со своей собакой
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова по возвращении в Москву из шведского Стокгольма, где накануне завершился чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, в зале прилета международного аэропорта «Шереметьево» встретила свою собаку породы пудель по кличке Лана.
«Это моя Ланочка, она за меня болела», — рассказала Трусова о собаке журналистам, среди которых были и корреспонденты «СЭ». Трусова отметила, что в аэропорт пса ей привезли родители.
На турнире фигуристка заняла третье место, при этом после короткой программы Александра занимала 12-е место. Отметим, что в произвольной программе спортсменка попыталась исполнить пять четверных прыжков.
Напомним, что ранее также сообщалась об общении Трусовой со своими собаками во время чемпионата мира по средствам видеосвязи.
(Рустам Имамов)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю