«Ланочка за меня болела». Трусова по возвращении в Россию встретилась со своей собакой

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова по возвращении в Москву из шведского Стокгольма, где накануне завершился чемпионат мира по фигурному катанию 2021 года, в зале прилета международного аэропорта «Шереметьево» встретила свою собаку породы пудель по кличке Лана.

«Это моя Ланочка, она за меня болела», — рассказала Трусова о собаке журналистам, среди которых были и корреспонденты «СЭ». Трусова отметила, что в аэропорт пса ей привезли родители.

На турнире фигуристка заняла третье место, при этом после короткой программы Александра занимала 12-е место. Отметим, что в произвольной программе спортсменка попыталась исполнить пять четверных прыжков.

Напомним, что ранее также сообщалась об общении Трусовой со своими собаками во время чемпионата мира по средствам видеосвязи.

(Рустам Имамов)