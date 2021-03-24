Короткая программа Туктамышевой на ЧМ. Видео

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева чисто исполнила короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме. Чемпионка мира и Европы-2015 выступала под композицию Lovely американских исполнителей Билли Айлиш и Халида.

Туктамышева набрала за свой прокат 78,86 балла и занимает промежуточное первое место.