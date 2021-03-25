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Короткая программа Тарасовой и Морозова на ЧМ. Видео

02:25
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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в короткой программе на чемпионате мира. Они набрала 71,46 балла.

Во время проката партнерша ошиблась на тройном тулупе, а также один балл судьи сняли за задержку времени.

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