Короткая программа Тарасовой и Морозова на ЧМ. Видео
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Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов стали четвертыми в короткой программе на чемпионате мира. Они набрала 71,46 балла.
Во время проката партнерша ошиблась на тройном тулупе, а также один балл судьи сняли за задержку времени.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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