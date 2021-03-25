Короткая программа Бойковой и Козловского на ЧМ. Видео
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Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стала первой в короткой программе на чемпионате мира. Они набрали 80,16 балла.
Россияне выступают с этой программой уже два года подряд и отработали все элементы практически до автоматизма.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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