Коронавирус отобрал у России победный чемпионат мира. Это забота или трусость? Live «СЭ»

Сегодня, 12 марта, в 16:30 по московскому времени в студии «СЭ» состоится эфир по итогам последних событий в мире фигурного катания. Вместо предвкушения главного турнира года мы будем:

— оплакивать отмененный чемпионат мира и разбираться, что мы упустили

— спорить, можно ли было поступить по-другому в условиях пандемии и спасти турнир

— обсуждать, что будет дальше с календарем соревнований в фигурном катании

— пытаться понять судьбу шоу «Вперед, Россия» с участием фигуристов нашей сборной

— подводить итоги юниорского чемпионата мира и сводить счеты по итогам пари между ведущими Екатериной Беспаловой и Дмитрием Кузнецовым.

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