3 марта в 14:00, журналисты «СЭ» Дмитрий Кузнецов, Анастасия Рацкевич и Анастасия Плетнева обсудят следующие темы с вашим участием:

— Главная интрига финала Кубка России завершилась победой Туктамышевой. Что будет дальше с Косторной?

— Итоги финала Кубка России: победа Валиевой, четверные Хромых, высокие баллы Усачевой — все по делу?

— Неоднозначное выступление Алиева и триумф Семененко: не рискует ли федерация, отправляя Евгения?

— Подготовка к главному старту сезона: последние новости о подготовке к ЧМ.

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