Коляда с помаркой на каскаде исполнил короткую программу на чемпионате мира

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда с ошибкой выступил в короткой программе на чемпионате мира в Стокгольме.

Он с помаркой сделал каскад четверной тулуп+тройной тулуп, приземлив второй прыжок через тройку, а затем прыгнул тройной аксель и тройной лутц. Вращения и дорожку шагов спортсмен исполнил на четвертый уровень.

Коляда набрал за свой прокат 93,52 балла и вышел на промежуточное первое место, опередив соотечественника Евгения Семененко.