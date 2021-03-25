Коляда рассказал, что не думал о местах во время исполнения короткой программы на ЧМ

Российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме.

«В общем, был в порядке. О местах не думал. Ни о чем не думал. И о том, что это чемпионат мира, не думал. Настроился на работу. Получилось не все. Бывает лучше, бывает хуже. Это жизнь», – приводит слова Коляды официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Трехкратный чемпион России Коляда с помаркой выполнил каскад четверной тулуп+тройной тулуп, чисто исполнив остальные элементы программы. Фигурист набрал за свой прокат 93,52 балла и занимает 4 место в турнирной таблице.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.