ISU пока не планирует отменять ЧМ-2020 из-за угрозы распространения коронавируса

Международный союз конькобежцев (ISU) заявил, что на данный момент не планирует отменять чемпионат мира по фигурному катанию из-за угрозы распространения коронавируса. Турнир должен пройти в Монреале с 16 по 22 марта.

— На момент публикации заявления Международный союз конькобежцев (ISU) не был проинформирован о каком-либо конкретном решении Министерства здравоохранения Квебека в отношении Чемпионата мира по фигурному катанию, который планируется провести в Монреале 16-22 марта 2020 года. Пока такое решение не принято, ISU продолжит подготовку и реализацию мер предосторожности. ISU будет сообщать о любых решениях, принятых компетентными органами, как только о них станет известно, — говорится в заявлении.