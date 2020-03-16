Ирина Слуцкая: «Мы не можем рисковать, если в мире сложилась такая страшная ситуация»

Бывшая фигуристка, двукратная чемпионка мира, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая поделилась мнением о ситуации с коронавирусом и об отмене чемпионата мира по фигурному катанию.

«Берегите себя, — написала Слуцкая в Instagram. — Сейчас это самое важное. Как вы знаете, чемпионат мира по фигурному катанию стал одним из первых международных мероприятий, которые отменили, несмотря на значимость. Что хочу сказать сразу — да, сейчас спортсменам кардинально придется перевернуть свою подготовку, и это, конечно, может сбить планы на сезон. НО! Это верное решение в пользу спортсменов, тренеров и болельщиков. Почему?

Согласитесь, мы не можем рисковать, если на сегодняшний день не просто в России, не просто в Европе, а по всему миру сложилась такая страшная для населения ситуация. Это логично — мы должны чем-то пожертвовать ради того, чтобы жить дальше и уберечь себя и своих близких.

Каждый спортсмен сейчас по-своему переживает эту новость. Ведь организм был готов к другому режиму, другому графику сезона. Все-таки спортсмен усердно готовится к соревнованиям, которые, как правило, проходят в марте, когда все немножечко подустают. После чемпионата проходит много различных турне, показательных выступлений, где можно немного выдохнуть, начинаются и постановки программ, а потом и отпуск. А теперь необходимо полностью перестроится с учетом возможного переноса чемпионата на осень.

Думаю, что раз мы оказались в вынужденной ситуации, нужно поступать благоразумно. И постараться перестроиться. Хочется верить, что Чемпионат Мира по фигурному катанию не отложат в дальний ящик, и он все равно состоится в этом году. Желаю всем спортсменам сил, воли и побед.

Беречь себя нужно не только спортсменам, но и нам с вами. И по возможности оставаться дома. В этом есть плюсы — больше времени с любимой семьей. А деловые встречи, занятия и походы в тц можно отложить. Надеюсь, эта мера ненадолго, и мы все скоро вернемся к привычному распорядку жизни".





По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены.

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