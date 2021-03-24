Илья Авербух: «Трусовой надо идти ва-банк»

Хореограф Илья Авербух заявил, что Александре Трусовой в произвольной программе на чемпионате мира стоит идти ва-банк. Российская фигуристка занимает 12-е место после короткой программы.

Первой после короткой программы на ЧМ идет другая представительница России — Анна Щербакова. Второе место заняла японка Рика Кихира, третьей стала россиянка Елизавета Туктамышева.

«Саше сейчас надо идти ва-банк, постараться забыть этот крайне неудачный день, — приводит ТАСС слова Авербуха. — Отставание очень существенное. Спорт видел чудеса, но сейчас стоит думать не о чудесах, а о том, чтобы хотя бы забить гол престижа».

Произвольная программа в женском одиночном катании на чемпионате мира — в пятницу.