Ханю заявил, что чувствует себя увереннее после выступления в короткой программе на ЧМ
Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю поделился мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.
«Мысленно я чувствую себя намного увереннее. Думаю, что смогу и дальше оттачивать свою программу. Надеюсь, что тронул всех своим выступлением и оставил приятное впечатление, которое каждый сохранит в своем сердце.
Конечно, в какой-то степени было одиноко из-за отсутствия зрителей. Но такие сейчас времена. Надеюсь, что каждый, кто находился перед экранами телевизоров, получил удовольствие от увиденного», – приводит слова Ханю официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).
Юдзуру Ханю чисто исполнил короткую программу и набрал 106,98 балла. Спортсмен занимает первое место в турнирной таблице.
Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/figure-skating/news/news-fsk/13496-yuzuru-hanyu-jpn-rocks-the-rink-to-lead-men-s-short-in-stockholm?templateParam=15
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