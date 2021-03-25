Ханю заявил, что чувствует себя увереннее после выступления в короткой программе на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю поделился мнением о своем выступлении в короткой программе на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме.

«Мысленно я чувствую себя намного увереннее. Думаю, что смогу и дальше оттачивать свою программу. Надеюсь, что тронул всех своим выступлением и оставил приятное впечатление, которое каждый сохранит в своем сердце.

Конечно, в какой-то степени было одиноко из-за отсутствия зрителей. Но такие сейчас времена. Надеюсь, что каждый, кто находился перед экранами телевизоров, получил удовольствие от увиденного», – приводит слова Ханю официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

Юдзуру Ханю чисто исполнил короткую программу и набрал 106,98 балла. Спортсмен занимает первое место в турнирной таблице.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.