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Сегодня, 18:30

Гончаренко считает, что Малинин пойдет на четверной аксель на чемпионате мира

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что американский фигурист Илья Малинин будет исполнять четверной аксель в произвольной программе на чемпионате мира-2023.

«Малинин показал хороший чистый прокат, качественно выполненные элементы, наконец-то увидела рядом с ним Рафаэля Арутюняна, виден его почерк. Конечно, запомнился Сема Уно, который стал очень выразительным, у него очень интересная программа, мне кажется, у Стефана Ламбьеля он еще больше прибавляет, приятно смотреть. Корейский мальчик чудесный, очень перспективный спортсмен, у мальчиков все в принципе плотно по баллам, хорошая интрига. Безусловно, в произвольной программе ждем четверной аксель от Малинина, на чемпионате мира нет смысла беречься, а Сема Уно — опытный спортсмен, жду от него преодоления своих проблем», — приводит ТАСС слова Гончаренко.

Японец Сема Уно стал первым по итогам короткой программы на чемпионате мира в Сайтаме, набрав 104,63 балла. Малинин занял второе место (100,38). Тройку лидеров замкнул Чха Чжун Хван из Южной Кореи (99,64).

Источник: https://tass.ru/sport/17353361
Фигурное катание
Илья Малинин
Инна Гончаренко
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