Коган — о лишении фигуристов полной квоты на ЧМ: «Решили и решили, говорить не о чем»
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.
«Решили и решили. Пока нас никуда не допускают. Не о чем говорить. Вы задаете очень абстрактный и неинтересный вопрос», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».
Если спортсмены из России будут допущены к участию на ЧМ-2022/23, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.
При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.
В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.