В ФФККР отреагировали на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Решили и решили. Пока нас никуда не допускают. Не о чем говорить. Вы задаете очень абстрактный и неинтересный вопрос», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Если спортсмены из России будут допущены к участию на ЧМ-2022/23, то от страны сможет выступить один фигурист или одна пара в каждом из видов.

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.