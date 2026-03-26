Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2026

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в Праге.

Спортсмен набрал 111,29 балла. Фигурист получил лучшие баллы в карьере за короткую программу. До этого его личный рекорд составлял 110,41 балла. Он установил его на чемпионате мира-2025.

Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа — 101,85 балла. Третьим идет эстонский фигурист Александр Селевко — 96,49 балла.

21-летний Малинин дважды выигрывал чемпионат мира, три раза становился победителем финалов серии Гран-при, также ему принадлежит мировой рекорд по баллам в произвольной программе (238,24).

Произвольная программа у мужчин пройдет 28 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max