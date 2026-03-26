Фигурное катание
Чемпионат мира
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы Спортсмены
Команды
Уведомления
Главная
Фигурное катание
Чемпионат мира

26 марта, 18:31

Малинин лидирует после короткой программы на чемпионате мира-2026

Анастасия Пилипенко
Илья Малинин.
Фото Getty Images

Американский фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу в мужском одиночном катании на чемпионате мира 2026 года. Турнир проходит в Праге.

Спортсмен набрал 111,29 балла. Фигурист получил лучшие баллы в карьере за короткую программу. До этого его личный рекорд составлял 110,41 балла. Он установил его на чемпионате мира-2025.

Второе место занял француз Адам Сяо Хим Фа — 101,85 балла. Третьим идет эстонский фигурист Александр Селевко — 96,49 балла.

21-летний Малинин дважды выигрывал чемпионат мира, три раза становился победителем финалов серии Гран-при, также ему принадлежит мировой рекорд по баллам в произвольной программе (238,24).

Произвольная программа у мужчин пройдет 28 марта.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Илья Малинин
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию 2024: расписание и результаты соревнований, новости и обзоры
Читайте также
ISU объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
За Тюкавина готовы заплатить космические деньги, а Дуглас Сантос может продать сам себя на ЧМ-2026. Что происходит в «Зените»
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
Популярное видео
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Базин: Петросян лучше иностранок? / Скандалы в танцах / Интриги сезона
Экскурсия по академии с Плющенко
Экскурсия по академии с Плющенко
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат мира по фигурному катанию: онлайн-трансляция произвольной программы пар

Тарасова в восторге от мужской короткой программы на ЧМ: «Обожаю смотреть на талант!»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости