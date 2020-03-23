Фигуристы в Санкт-Петербурге не прекращают тренировки

Фигуристы продолжают работу на катках в Академии фигурного катания и во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, несмотря на ситуацию с распространением коронавируса. Об этом РИА «Новости» сообщили тренеры Людмила Великова и Алексей Мишин, а также фигуристка Алена Леонова.

«Тренировки продолжаются с письменного согласия родителей, если речь идет о детях, или с согласия самих совершеннолетних спортсменов. Естественно, у всех, кто приходит в академию, на входе проверяют температуру. Говорят, что завтра должно решиться, закроют нас или нет», — цитирует агентство Леонову, которая занимается в Академии фигурного катания.

Основные школы Москвы прекратили работу в соответствии с указом мэра столицы Сергея Собянина об ограничении в том числе деятельности спортивных организаций города до 12 апреля. О временном приостановлении работы заявили тренерские группы ЦСКА, Этери Тутберидзе, Александра Жулина, Светланы Пановой и Татьяны Моисеевой и Нины Мозер.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 335 366 человек. Умерших — 14 611, выздоровевших — 97 594. В России на данный момент подтверждено 367 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия, Иран.