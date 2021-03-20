Фигуристы сборной России прибыли в Стокгольм на ЧМ

Фигуристы сборной России прибыли в Стокгольм на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщила Елизавета Туктамышева.

Спортсмены летели специальным авиарейсом на лайнере «Боинг-737» компании «Аэрофлот». Как отмечалось ранее, на борту будут 55 пассажиров: спортсмены, тренерский и медицинский составы, официальные лица, а также комментаторы и журналисты.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.