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Фигуристы сборной России прибыли в Стокгольм на ЧМ

19:18
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
Елизавета Туктамышева. Фото Instagram
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Фигуристы сборной России прибыли в Стокгольм на чемпионат мира по фигурному катанию. Об этом сообщила Елизавета Туктамышева.

Спортсмены летели специальным авиарейсом на лайнере «Боинг-737» компании «Аэрофлот». Как отмечалось ранее, на борту будут 55 пассажиров: спортсмены, тренерский и медицинский составы, официальные лица, а также комментаторы и журналисты.

Чемпионат мира пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта.

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