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9 марта, 07:58

Фигуристка Лю объяснила решение сняться с чемпионата мира нехваткой времени

Павел Лопатко

Двукратная олимпийская чемпионка американка Алиса Лю прокомментировала решение не выступать на чемпионате мира в Праге, который пройдет с 23 по 29 марта.

Причиной стала насыщенная жизнь после Игр в Италии: фигуристка призналась, что после возвращения из Милана произошло так много интересных событий, что на подготовку к новому турниру просто не осталось времени.

При этом Лю подчеркнула, что не планирует завершать карьеру, и подтвердила, что осенью заявится на новый сезон.

«Буду болеть за всех издалека. Увидимся в следующем сезоне», — написала 20-летняя спортсменка в соцсети.

На зимних Олимпийских игра-2026 в Италии Лю выиграла золото в командных соревнованиях и в одиночном турнире.

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Алиса Лю
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