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Сегодня, 16:57

Малинин — о шести четверных в произвольной программе: «Будет полезно снизить свою планку»

Малинин подвел итоги чемпионата мира-2023 в Японии
Анастасия Плетнева
Корреспондент
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Илья Малинин.
Фото Global Look Press

Бронзовый призер чемпионата мира-2023 Илья Малинин, представляющий США, на пресс-конференции после произвольной программы рассказал о риске при исполнении четверных прыжков и признался, что готов чуть снизить планку в следующем сезоне и сделать ставку на чистоту. В Сайтаме американец сделал шесть четверных в произвольной, включая квад аксель, но стал только третьим.

— Очень сложно идти на большой риск. Иногда это оправдывается, но иногда нормально снижать риск и делать упор на чистоту проката. Я думаю, что в следующем сезоне будет полезно чуть снизить свою планку, — сказал Малинин.

Японский фигурист Шома Уно выиграл домашний чемпионат мира (301,14 балла), вторым стал кореец Чха Чжун Хван (296,03 балла), а бронзу завоевал Малинин (288,44).

Фигурное катание
Илья Малинин
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