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Сегодня, 18:55

Энберт оценил выступления Квителашвили и Грассля на чемпионате мира в Японии

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Даниэль Грассль.
Фото AFP

Российский фигурист Александр Энберт высказался о результатах на чемпионате мира-2023 в Японии грузина Мориса Квителашвили и итальянца Даниэля Грассля. Спортсменов тренирует россиянка Этери Тутберидзе.

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«Насколько я помню, по технике и в короткой, и в произвольной программах Илья Малинин был первым, но вторые оценки у Ча и Уно оказались настолько выше, что перекрыли технические баллы Малинина. С одной стороны, это не назвать большой неожиданностью, потому что кореец — опытный спортсмен, претендующий на высокие места мировых первенств. И его второе место не является чем-то из ряда вон выходящим. Так получилось.

Все равно Илья навязал конкуренцию более опытным и известным спортсменам — хотя я думаю, что сейчас и он стал известным на весь мир", — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Победителем мирового первенства среди мужчин стал японец Сема Уно. Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи, а замкнул тройку американец Илья Малинин.

Российские фигуристы второй сезон пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/25/20056753.shtml?updated
Фигурное катание
Александр Энберт
Даниэль Грассль
Морис Квителашвили
Этери Тутберидзе
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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Энберт считает, что Малинин навязал конкуренцию на ЧМ более опытным и известным фигуристам
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