Энберт оценил выступления Квителашвили и Грассля на чемпионате мира в Японии

Российский фигурист Александр Энберт высказался о результатах на чемпионате мира-2023 в Японии грузина Мориса Квителашвили и итальянца Даниэля Грассля. Спортсменов тренирует россиянка Этери Тутберидзе.

«Насколько я помню, по технике и в короткой, и в произвольной программах Илья Малинин был первым, но вторые оценки у Ча и Уно оказались настолько выше, что перекрыли технические баллы Малинина. С одной стороны, это не назвать большой неожиданностью, потому что кореец — опытный спортсмен, претендующий на высокие места мировых первенств. И его второе место не является чем-то из ряда вон выходящим. Так получилось.

Все равно Илья навязал конкуренцию более опытным и известным спортсменам — хотя я думаю, что сейчас и он стал известным на весь мир", — цитирует Энберта «Газета.Ru».

Победителем мирового первенства среди мужчин стал японец Сема Уно. Второе место занял Ча Джун Хван из Южной Кореи, а замкнул тройку американец Илья Малинин.

Российские фигуристы второй сезон пропускают международные соревнования из-за санкций со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).