Радионова назвала главную сенсацию ЧМ в турнире фигуристок

Двукратная чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Елена Радионова ответила на вопрос о том, кто удивил ее из трех призеров чемпионата мира-2021. Золото, серебро и бронзу завоевали россиянки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова.

«Главная сенсация чемпионата мира — это результат всех трех фигуристок в общем. Анна Щербакова молодец, что не дрогнула. Лиза Туктамышева — просто не верится, потому что шесть лет назад мы с ней выступали вместе на чемпионате мира. Столько всего в жизни уже произошло, а она до сих пор катается на высоком уровне. Непросто удержать такой уровень. Саша Трусова после 12-го места поднялась на третье, это какой характер нужно иметь. Поэтому это их общая победа. Вместе девчонки записали себя в историю», — сказала Родионова в эфире «Россия 24».

На чемпионате мира в Стокгольме Щербакова за два дня до 17-летия набрала 233,17 балла. Это было дебютное мировое первенство для трехкратной чемпионки России. 24-летняя Туктамышева набрала 220,46, а Трусова — 217,20 балла (после короткой программы была 12-й).