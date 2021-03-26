Дюамель извинилась перед российскими болельщиками за слова про болезненную Щербакову

Канадская фигуристка Меган Дюамель извинилась за свое высказывание в адрес трехкратной чемпионки России Анны Щербаковой, которое подверглось критике болельщиков.

«Дорогие россияне, возникло ужасное недопонимание в отношении моего мнения касательно Анны Щербаковой. Я узнала, что меня неправильно процитировали в некоторых российских СМИ. Если бы меня процитировали правильно, думаю, многие люди увидели бы, что я сказала об Анне много хорошего. Пожалуйста, знайте, что в интервью я сказала, что восхищаюсь ее квадами, ее способностью блестяще выступить и ее великолепной осанкой.

Я очень расстроена, что дошло до такого и я разозлила миллионы людей. Мне также очень жаль, что мои слова были истолкованы неправильно. Пожалуйста, знайте, что я восхищаюсь и продолжаю восхищаться многими российскими фигуристами. Всем мира и любви», - написала в Instagram Дюамель.

Перед началом чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме канадка в интервью для ютуб-канала The Skating Lesson сказала, что Щербакова выглядит болезненно и переживает за то, что тренеры заставляют ее выступать.

Анна Щербакова лидирует после короткой программы на чемпионате мира в Швеции. Фигуристка чисто исполнила все элементы и набрала 81,00 балл.