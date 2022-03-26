Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу японской фигуристки Каори Сакамото на чемпионате мира по фигурному катанию-2022 в Монпелье. По сумме двух программ спортсменка получила 236,09 балла.

«Вчера девочки на Кубке Первого канала прыгнули такое количество четверных прыжков, что остальному миру хватит лет на тридцать, чтобы хотя бы постараться подобраться к этому результату. Для меня этот чемпионат какая-то профанация. Пока русских не будет на чемпионате мира, я его в принципе смотреть не буду. Это совершенно не та история. Если бы наши фигуристки участвовали, Каори Сакамото смогла бы занять призовое место только при условии, если бы одна из наших девочек что-то сорвала, как случилось с Камиллой Валиевой на Олимпиаде. А, в принципе, это невозможно. Щербакова, Трусова и Валиева это вообще другая планета. Хотя Сакамото феноменальная спортсменка, но четверные прыжки, к сожалению, она никогда не сможет прыгнуть», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Второе место заняла Луна Хендрикс из Бельгии, которая набрала баллов 217,70 балла. Третьей стала американка Алиса Лю — 211,19.

Российские спортсмены не принимают участие в чемпионате мира из-за запрета Международного союза конькобежцев (ISU).