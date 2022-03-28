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28 марта, 12:21

Плющенко — о заявлении Пападакис: «Им промыли мозги, что Россия плохая. Сильных всегда боялись»

Плющенко отреагировал на слова Пападакис об отсутствии россиян на ЧМ
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова французской фигуристки Габриэлы Пападакис об отсутствии россиян на чемпионате мира в Монпелье.

По ее словам, на российских спортсменов все косо смотрят и без них на турнире нет напряжения.

«Им промыли мозги односторонней информационной позицией, что Россия плохая, все у нас плохие. Чего тут обращать внимание? Нужно время, чтобы у людей поменялось мировоззрение. То, что наши самые сильные, — это факт. Чемпионат мира без российских фигуристов — неполноценный. Нам надо продолжать тренироваться, отстаивать наши позиции. Сейчас всем гражданам нашей страны нужно быть сплоченней. Сильных всегда боялись и относились к ним предвзято. Нам не нужно обращать внимание на эти выпады, а тянуть свое. Продолжаем тренироваться, работать. Нужно делать как можно больше и качественней турниры внутри страны, чтобы спортсмены и тренеры чувствовали себя в порядке, в безопасности и защищенными нашим государством. Поэтому продолжаем двигаться вперед!» — сказал Плющенко «СЭ».

Напомним, что 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под его эгидой. Запрет касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Сборная России по фигурному катанию
Евгений Плющенко
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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