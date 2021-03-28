Чемпионы мира Мишина и Галлямов рассказали о наглости при выборе музыки
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в разговоре с журналистами подвели итоги чемпионата мира. В соревнованиях пар они сенсационно выиграли золото.
— Тамара Николаевна Москвина сказала, что брать музыку We Are The Champions было наглостью. Согласны с ней?
Мишина: — Я соглашусь с Тамарой Николаевной, может, это было не совсем наглостью-наглостью, но немножечко.
Галлямов: — Но мы показывали чистые прокаты, чтобы оправдать эту музыку.
Мишина: — Когда катаешь чисто, ты чемпион уже для себя. В любом случае, при чистом прокате эта музыка звучит хорошо. А мы надеялись все-таки на него.
Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате мира, набрав 227,59 балла.
(Дмитрий Кузнецов)
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