Чемпионы мира Мишина и Галлямов рассказали о наглости при выборе музыки

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в разговоре с журналистами подвели итоги чемпионата мира. В соревнованиях пар они сенсационно выиграли золото.

— Тамара Николаевна Москвина сказала, что брать музыку We Are The Champions было наглостью. Согласны с ней?

Мишина: — Я соглашусь с Тамарой Николаевной, может, это было не совсем наглостью-наглостью, но немножечко.

Галлямов: — Но мы показывали чистые прокаты, чтобы оправдать эту музыку.

Мишина: — Когда катаешь чисто, ты чемпион уже для себя. В любом случае, при чистом прокате эта музыка звучит хорошо. А мы надеялись все-таки на него.

Мишина и Галлямов заняли первое место на чемпионате мира, набрав 227,59 балла.

