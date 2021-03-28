Чемпионы мира Мишина и Галлямов рассказали, как относятся к конкуренции
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов в разговоре с журналистами рассказали, как относятся к конкуренции.
— Как вы относитесь к такой высокой конкуренции между парами? Не мешает ли это вашим личным отношениям?
Мишина: — Конкуренция — это всегда хорошо, она подстегивает, она двигает вперед.
Галлямов: — Она будет наши пары только развивать, это только к лучшему.
— Что скажете о ваших соперниках на этом чемпионате, об их уровне?
Галлямов: — Очень понравились Суй/Хань. Это наша третья встреча уже. Нам они понравились с первого раза, у них лучшее катание.
Мишина: — Сюда ехало очень много фаворитов, две китайские пары, Бойкова/Козловский, Тарасова/Морозов, очень высокий уровень.
В произвольной программе россияне набрали 151,80 балла, что в сумме составило 227,59 балла. Вторыми стали китайцы Вэйндзынь Сунь/Хань Цун (225,71), третьими еще одни россияне — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (217,63).
(Дмитрий Кузнецов)
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