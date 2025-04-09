Чемпионат мира по фигурному катанию 2027 года пройдет в Тампере

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года в Тампере (Финляндия).

Соревнования пройдут с 15 по 21 марта 2027 года. Это будет четвертый чемпионат мира по фигурному катанию для страны. Ранее первенство три раза проходило в Хельсинки (1983, 1999, 2017).

Также ISU определил места проведения серии Гран-при сезона-2026/27. Этапы пройдут во Франции (17-19 октября 2025 года), Китае (24-26 октября), Канаде (31 октября — 2 ноября), Японии (7-9 ноября), США (14-16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября).

Финал серии состоится в Нагое (Япония) 4-7 декабря.