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9 апреля, 19:39

Чемпионат мира по фигурному катанию 2027 года пройдет в Тампере

Сергей Ярошенко
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) одобрил проведение чемпионата мира по фигурному катанию 2027 года в Тампере (Финляндия).

Соревнования пройдут с 15 по 21 марта 2027 года. Это будет четвертый чемпионат мира по фигурному катанию для страны. Ранее первенство три раза проходило в Хельсинки (1983, 1999, 2017).

Также ISU определил места проведения серии Гран-при сезона-2026/27. Этапы пройдут во Франции (17-19 октября 2025 года), Китае (24-26 октября), Канаде (31 октября — 2 ноября), Японии (7-9 ноября), США (14-16 ноября) и Финляндии (21-23 ноября).

Финал серии состоится в Нагое (Япония) 4-7 декабря.

Источник: ISU
Фигурное катание
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